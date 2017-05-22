Каталония намерена объявить независимость, если Мадрид не разрешит референдум - СМИ

Каталония подготовила механизм, который предусматривает немедленный выход из состава Испании, если Мадрид не позволит провести запланированный на осень референдум, сообщает газета El Pais со ссылкой на соответствующий проект закона, подготовленный правительством Каталонии.

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Данный документ, как предполагается, в случае, если испанское правительство помешает проведению референдума, в течение двух месяцев будет функционировать как временная конституция Каталонии, пишет "ЕвроПравда".

Согласно его тексту, парламенту дается разрешение начать учредительный процесс, который закончится появлением "парламентской республики Каталонии".

"Если испанское государство будет эффективно мешать проведению референдума, этот закон вступит в силу в полной и неотложной мере после того, как парламент подтвердит эту помеху", - говорится в проекте документа.

В случае организации референдума власти автономии собираются вынести на него вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?".

В Каталонии рассматривают две даты для возможного референдума: 24 сентября и 1 октября этого года.

Напомним, в феврале Конституционный суд Испании единогласно принял решение об аннулировании двух резолюций, которые открывали путь к референдуму о независимости Каталонии.

В этих резолюциях, принятых 6 октября прошлого года, парламент призвал правительство Каталонии провести референдум о независимости до конца сентября 2017 года, а также согласовать его проведение с центральной властью Испании.