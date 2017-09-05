Вопрос с КНДР может быть решен только мирным путем - Меркель
17:03, 05 сентября 2017Мир
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По словам Канцлера Германии Ангелы Меркель, в данном вопросе может быть только мирное, дипломатическое решение.
Ангела Меркель / REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что министры иностранных дел Европейского союза обсудят вопрос о дальнейших санкциях против Северной Кореи, сообщает Reuters.
«Ядерные испытания Северной Кореи являются грубым нарушением всех международных норм», — сказала Меркель.
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По ее словам, в данном вопросе, может быть только мирное, дипломатическое решение.
Ранее Меркель и Трамп обсудили ситуацию с КНДР по телефону.
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