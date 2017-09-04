"Большая семерка" требует жестких мер для сдерживания КНДР

Страны "Большой семерки", группа наиболее экономически развитых государств мира, осудили последние ядерные испытания КНДР и призвали Совбез ООН принять новые жесткие санкции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Северная Корея должна немедленно и полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности и отказаться от ядерной и баллистической программ в полной и необратимой форме, которая поддается проверке", - говорится в совместном заявлении "Большой семерки".

"Мы готовы в дальнейшем усиливать меры, направленные на достижение этих целей, и решительно призываем Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства и разработать новую эффективную резолюцию, предусматривающую более жесткие меры", - отмечается в документе.

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Совместное заявление подписали лидеры Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США, а также председатели Европейской комиссии и Европейского совета.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешные испытания водородной бомбы.

В ЕС считают последние ядерные испытания КНДР серьезной угрозой для международной безопасности и готовы к введению новых санкций против Пхеньяна.