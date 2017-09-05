Попугаи-футболисты, собаки на скейтах и шимпанзе-теннисист: как животные занимаются спортом (видео)

Больше всего четвероногие любят играть в футбол. Оказывается, очень ловко это получается у львов.

А вот выдра по имени Эдди стал известным баскетболистом среди животных. Он занимается спортом и заодно борется с артритом. Собаки также любят активный спорт - например, фрисби. Соревнования по этому виду спорта проводят во многих странах, в том числе и в Украине. А в Англии одним из самых популярных развлечений являются соревнования собак-бегунов.

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Кроме того, среди собак и кошек есть много скейтбордистов. Пса на скейте замечали на улицах Одессы. Ученые провели эксперимент, научив шимпанзе играть в настольный теннис. В результате обезьяна обыграла своего соперника-человека. В США хомяк победил в конкурсе по скоростному поеданию хот-догов, что тоже можно назвать своеобразным спортивным достижением.