Мусульмане вышли на поддержку народа рохинджа в Москве и Джакарте

Правительственные силы Мьянмы в Ракхайне проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. В Мьянме представителей рохинджа считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в получении гражданства, пишет ТСН.ua со ссылкой на СМИ.

Из-за операции против боевиков, нападения которых в последнее время участились, местные жители бегут из районов боевых действий. Однако правительство Мьянмы занимается эвакуацией буддистов и не помогает народу рохинджа, передает The Guardian.

СМИ называют действия власти в отношении народа рохинджа этнической чисткой.

Источники в ООН говорят, что 25 августа в Бангладеш бежали около 25 тысяч представителей рохинджа. Правозащитная организация Fortify Rights сообщала о том, что армия Мьянмы убивает представителей этого народа. В одном из сел, где проживали 1400 человек, после действий армии осталось около 200 человек.

В воскресенье, 3 сентября, в разных странах прошли акции в поддержку мусульман-рохинджа. Так, люди вышли на демонстрацию в Джакарте, Индонезия.

В то же время телеканал Дождь сообщает, что в центре Москвы у посольства Мьянмы прошла несогласованная акция, на которую пришли сотни мусульман, чтобы поддержать народ рохинджа в Мьянмы. Протестующие скандировали "Аллаху Акбар".

Напомним, 28 августа стало известно, что в северо-западном штате Мьянмы Ракхайн на границе с Бангладеш вспыхнуло масштабное насилие на этнической почве, в результате которого за несколько дней погибли более 100 человек.