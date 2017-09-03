Подземные толчки и водородная бомба в КНДР: власти Южной Кореи созывают совет нацбезопасности

КНДР могла провести новое ядерное испытание, в результате чего возникли мощные подземные толчки на территории Северной Кореи.

Как сообщает Reuters, толчки были зафиксированы в том же районе, в котором проводилось последнее, пятое ядерное испытание. Китайские сейсмологи также зафиксировали мощное землетрясение, которое назвали «вероятным взрывом».

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В то же время агентство «Ренхап» сообщает, что власти Южной Кореи экстренно созвали совет национальной безопасности, поскольку допускают, что Пхеньян провел новое испытание ядерного оружия.

По последним данным, южнокорейские военные подтвердили искусственную природу подземных толчков рядом с северокорейским ядерным полигоном.

Напомним, ранее в КНДР заявили о создании водородной бомбы для баллистической ракеты.