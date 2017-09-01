Der Spiegel: Что планирует Москва?

Два года назад российские хакеры атаковали Бундестаг. Собираются ли они сейчас опубликовать украденные данные, накануне выборов? Власти сомневаются в этом – и видят совершенно другую угрозу.

Об этом пишет Фабиан Райнбольд в статье "Что планирует Москва?", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Существует текст, который в течение нескольких недель перенаправляют друг другу служащие немецких органов безопасности. Это статья из журнала "Foreign Policy", под заголовком "Российские хакеры не могут победить немецкую демократию".

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В статье содержатся размышления о том, как Россия может помешать выборам в Бундестаг. Журнал ожидает, что такая попытка будет, но приходит к выводу, что Кремль, по всей вероятности, потерпит неудачу. Германия отлично подготовлена к атакам, политики и граждане начеку, а система средств массовой информации – щит от дезинформационных кампаний.

Ханс-Георг Маассен, который с недавних пор громче всех призывает быть настороже в отношении влияния России, сказал газете "Welt am Sonntag", что у него есть сомнения в отношении того, что дезинформационные кампании в Германии "вписываются в текущую политическую повестку дня Кремля". После нескольких месяцев непрерывных предупреждений о влиянии Москвы "Süddeutsche Zeitung" на этой неделе сообщила об "осторожной отмене тревоги". В органах безопасности больше не считают, что будут предприняты попытки вмешательства в выборы.

Атаки на результаты выборов в Бундестаг

Но уместно ли говорить об отмене тревоги? Скорее нет. Потому что сейчас в поле зрения оказался менее обсуждаемый сценарий. Речь идет об игроках, которые могут целенаправленно поставить под сомнение результат выборов. Помимо других опасений, примером служит и опыт президентских выборов в США. После победы Дональда Трампа, которая стала шоком для многих, высказывания кандидата от партии зеленых Джилл Стайн заставили людей усомниться.

Стайн, кандидат, которая ужинала рядом с Путиным на гала-вечере телеканала "Russia Today", собрала миллионы, чтобы добиться пересчета в трех федеральных штатах. Прошло несколько недель, прежде чем о результатах начали говорить с уверенностью.

В немецком ведомстве, ответственном за безопасность информационной техники (BSI), ждут таких же попыток. Хотя электронное голосование в некоторых штатах США гораздо более подвержено сомнениям и манипуляциям, чем немецкий процесс, потому что в Германии избиратели по-прежнему ставят отметку на бумаге.

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Но президент BSI Арне Шёнбом сказал изданию "Der Spiegel", что, помимо хакерских атак на секретные данные кандидатов и партий, наибольшая угроза для избирательного процесса заключается в том, что "преступники могут попытаться атаковать IТ-системы, которые используются для выборов". Речь идет о программном обеспечении, например, которое объединяет результаты избирательных кругов.

"Также и после выборов в Бундестаг преступники могут попытаться поставить под угрозу доверие граждан к выборам путем распространения ложных обвинений в нарушениях", - предупредил Шёнбом.

Будет ли тщательно спланированная атака с помощью данных Бундестага?

Даже если этот сценарий не оправдается, остается еще один, который учитывают политики, власти и средства массовой информации: тщательно спланированная атака на предвыборную кампанию в Бундестаге, приправленная данными, полученными после кибер-атаки на Бундестаг в 2015 году. Всегда предполагалось, что информация, похищенная тогда российскими хакерами, появится в следующей избирательной кампании. Тогда было украдено не менее 16 гигабайт данных, прежде всего, вероятно, содержимое почтовых ящиков. Это коснулось не менее 16 депутатов, в том числе из окружения Ангелы Меркель.

Существуют международные примеры такого подхода: во-первых, были украдены электронные письма избирательной кампании Хиллари Клинтон и Демократической партии. Во-вторых, незадолго до президентских выборов во Франции были опубликованы данные кампании Эммануэля Макрона.

И, группа хакеров, которая атаковала Бундестаг, на самом деле та же, которую обвиняют в атаках на американских демократов и Макрона. Группа известна под такими именами, как APT28, Fancy Bear или Pawn Storm. Исследователи IT-безопасности и западные агентства безопасности связывают ее с военной разведкой Москвы, ГРУ, - хотя трудно доказать, кто стоит за конкретной хакерской атакой.

Германия оставалась основной целью этой группы, даже после первого взлома: в 2016 году она атаковала парламентскую фракцию СДПГ в Бундестаге, а также на ХДС в Саарланде. Исследователи обнаружили следы деятельности APT28 в политических фондах, связанных с ХДС и СДПГ.

Стратегические цели России

Власти Германии также согласны, что Ангела Меркель является важной целью российской политики. Меркель – движущая сила санкций против Москвы, и один из немногих оставшихся геополитических противников Путина. Стратегические цели также выходят за рамки свержения канцлера. Стремление, усугубить раскол в обществе, а также продвигать те силы, которые более дружелюбны к России, например, AfD, левые и части СДПГ.

Немецкие власти не исключают сценарий новой атаки на Бундестаг. Так говорят в BSI. "Не исключено, что украденные данные будут опубликованы до выборов в Бундестаг, и что будут дальнейшие нападения на учреждения или партии", - сказал Шёнбом.

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Президент BSI долгое время был более сдержанным в своих предупреждениях, нежели глава ведомства по охране конституции Маасен. Однако, на фоне новой демонстративной разрядки, он подчеркнул: "Независимо от оценки рисков третьих сторон, BSI активизировал контроль ситуации до завершения выборов в Бундестаг в 2017 году, и готов применить расширенные возможности реагирования на кризисные ситуации во время возможных инцидентов".

Что говорит против утечки информации Бундестага

Однако, несмотря на постоянную осторожность, в настоящее время есть несколько причин, которые доказывают, что данные, украденные во время кибератаки, могут оказаться подрывным фактором незадолго до выборов в Германии:

Выборы в Бундестаге не находятся под угрозой: в отличие от президентских выборов в США и Франции, здесь участвуют не двое кандидатов, в прямом поединке. На избирательную систему Германии очень сложно повлиять напрямую. Кроме того, не похоже, что канцлер Ангела Меркель будет свергнута. Лидерство ее ХДС в опросах кажется стабильным – основная цель, поставленная перед российской разведкой, похоже, недосягаема.

Франция могла бы стать сдерживающим фактором: утечка электронной почты кампании Макрона, украденная российскими хакерскими группами, незадолго до дня выборов, не слишком навредила кандидату, и не помогла его сопернице, приближенной к Кремлю Марин Ле Пен. Франция была готова, люди Макрона размещали бесполезные и неверные данные. Это не стало политической бомбой.

Общество в Германии также готово. В настоящее время всем известны методы стратегической утечки и дезинформации. Этот вопрос широко обсуждался после выборов в США. Некоторые СМИ отреагировали на волну ложных тревог, увеличив группы проверки. Кроме того, крупные интернет-платформы, такие как Facebook и Twitter, сотрудничают с властями Германии для защиты аккаунтов политиков и партий от хакерских атак.

Кроме того, украденным данным сейчас больше двух лет. Один из депутатов Бундестага, чьи офисы были взломаны, теперь говорит о "холодном кофе". Весной он снова спрашивал у властей, есть ли новые данные. Теперь он передал дело в архив.

Невзирая на индивидуальные оценки и спекуляции, власти согласны с общей картиной: Россия преследует стратегические интересы в Германии, также посредством тактики дезинформации и раскола. Случай с Лизой показал, насколько восприимчивыми могут быть части общины немцев российского происхождения.

После отчасти истерических дебатов о фальшивых новостях, факт остается фактом: существует постоянный приток ложной информации из дружественных России аккаунтов, а также контролируемых государством СМИ. Например, в социальных сетях немецкоязычные российские "RT Deutsch" и "Sputnik" распространяют информацию, которая достигает огромной аудитории – от пророссийских активистов до правых экстремистов в Германии и США. Целью, при этом, часто является Ангела Меркель и миграционная политика, которую она якобы отстаивает.

Такие дезинформационные кампании власти продолжают считать серьезной угрозой для выборов.