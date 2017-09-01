Кандидатом в президенты России может стать женщина

В администрации президента России задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина. Об этом рассказали "Ведомостям" собеседники в администрации и близкие к ней эксперты.

Рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, говорят несколько собеседников, близких к администрации президента РФ.

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Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Идеальный вариант – Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 г. нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%. Технологи, работающие над президентской кампанией и участвовавшие еще в выборах-2004, не могут предложить ничего нового, констатирует близкий к администрации Путина человек.

Участие женщины в выборах 2018 года предсказуемо: надо как-то разнообразить сценарий, выстроить хоть какую-то драматургию, рассуждает политолог Константин Калачев. По его мнению, кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым, поэтому наиболее перспективны член Совета Федерации Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская.

Как сообщал УНИАН, в Кремле хотят максимально отсрочить старт избирательной кампании Владимира Путина, перенеся его на конец года. Поэтому на "Прямой линии" глава государства не объявил о выдвижении, а лишь обозначил темы будущей кампании.