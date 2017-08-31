Кремль хочет развивать отношения с Францией, несмотря на разногласия по некоторым вопросам - Песков

В Кремле заявили, что Россия намерена развивать отношения с Францией, несмотря на разногласия по некоторым вопросам. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь презента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Франции Эммануэля Макрона еженедельнику Le Point.

Читайте такжеМакрон о Путине: Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук«Мы, безусловно, ознакомились с этим интервью. Действительно, мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с нашей страной. Это абсолютно взаимное намерение. И президент Путин его разделяет, не обходя тех вопросов, по которым имеются достаточно серьезные разногласия», - сказал Песков.

По его словам, президента РФ подчеркнул, что стороны не увязывают «наличие определенного набора разногласий с перспективой развития отношений в целом».

«То есть мы абсолютно согласны с постановкой вопроса, когда расхождения во взглядах по тем или иным региональным и мировым проблемам не должны быть препятствием для продолжения и расширения диалога. В этом плане в Москве абсолютно взгляды респондируются с таким подходом главы французского государства», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, в интервью еженедельнику Le Point Макрон заявил, что имеет значительные расхождения с Путиным в вопросе ситуации в Украине, но не позволит, чтобы ему все сошло с рук.

"В отношении Украины у нас значительные расхождения с Владимиром Путиным. Я взял их к сведению. Франция не позволит, чтобы ему что-то сошло с рук", - подчеркнул президент Франции.