Die Presse: Китай ведет постыдную двойную игру в северокорейском кризисе

Вместо того, чтобы оказывать давление на диктатора Северной Кореи, Пекин защищает своего союзника. Об этом пишет Кристиан Ультч в статье "Китай ведет постыдную двойную игру в северокорейском кризисе", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Всё могло быть хуже. Северокорейский режим хладнокровно просчитывает свои провокации. Он дозирует безумие. Если бы, как и обещал несколько недель назад, Ким Чен Ын запустил ракету в сторону острова США в Тихом океане, мир стоял бы на пороге новой войны. Ибо тогда президенту США Дональду Трампу не осталось бы ничего другого, кроме как выполнить свои воинственные угрозы. Но северокорейцы запустили свою "Hwasong-12" не в направлении Гуама, на юго-востоке, а в сторону японского острова Хоккайдо, на северо-востоке. Снаряд приземлился после 2700 километров полета в Тихом океане; американский остров Гуам находится в 3000 километрах от Северной Кореи, не намного дальше.

Даже если направление не совпадало; адресатом ракетного приветствия из Пхеньяна все же был Вашингтон. Северокорейский диктатор преследует четкую цель с помощью своей отличительной внешней политики. Он хочет, чтобы США признали его равным, лидером с ядерным оружием. Дипломатическую поддержку Ким Чен Ын получает от своих все более нервных китайских союзников. Вместо того, чтобы без промедления осудить ракетное испытание, у пресс-секретаря китайского министерства иностранных дел было наготове небольшое педагогическое пособие для США и их союзников о том, как себя вести с северокорейским диктатором. "Давление, санкции и угрозы" не помогли решить проблему. Ситуацию можно разрядить, только вернувшись за стол переговоров.

Никогда не поздно искать пути для диалога. Но одобрять воинственное поведение – это сомнительная стратегия борьбы с агрессором. Сдерживание – это единственный способ хотя бы немного усмирить северокорейский режим. В противном случае, северокорейский деспот почувствует, что может угрожать международному сообществу ядерной бомбой и требовать одну уступку за другой. Тот, кто не раздумывая запустил ракету над головами миллионов японцев, и в будущем без особых сомнений будет запугивать противников, чтобы получить преимущества.

Рано или поздно Северная Корея нарушит военный баланс в этом регионе, таком важном для мировой экономики. Гонка вооружений уже началась. Не так давно кандидат в президенты по имени Дональд Трамп вслух размышлял о том, что Японии и Южной Корее также стоит обзавестись ядерным оружием. Сеул уже обсуждает этот вопрос. Токио рассматривает возможность отказа от военного нейтралитета и отмены положения о пацифизме в конституции. В то же время оба государства подтверждают свою приверженность военному альянсу со США. Для Китая, который хочет расширить свое влияние в Азии, северокорейские игры с огнем пришлись совершенно некстати. Однако, правительство в Пекине не может держать под контролем вспыльчивых товарищей в Пхеньяне. Северокорейский ученик вьет веревки из азиатской сверхдержавы.

Недавно Пекин присоединился к неожиданно суровым санкциям против Северной Кореи. Но китайцы не хотят заходить слишком далеко. О падении режима в Пхеньяне не может быть и речи: во-первых, из принципа, а во-вторых, потому что баланс в регионе может сдвинуться в пользу Запада. Китай столкнулся со стратегической дилеммой: он отвергает ядерное вооружение Северной Кореи, потому что продолжающийся кризис укрепляет альянс Америки в Азии. В то же время Китай боится нестабильности и не решается пойти против Кима. Он всегда бросает ему политический и экономический спасательный трос.

Но даже со своей двойной игрой Китай не сможет вечно сохранять статус-кво. Он должен внести свой вклад в предотвращение разработки оружия массового уничтожения Северной Кореей. Ким не станет оказывать миру услуг и запускать все свои ракеты в океан. У него их более 1000.