Накануне учений "Запад-2017" в Литву прибыли 7 американских истребителей - СМИ

Накануне российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси 14-20 сентября, в Литву прибыли семь американских истребителей. Как подтвердили BNS в Министерстве обороны Литвы, на авиабазе Военно-воздушных сил в городе Шяуляй совершили посадку семь американских истребителей F-15C Eagle, пишет "Delfi".

Последние два года миссию воздушной полиции НАТО из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя. В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца. Американские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции Альянса в странах Балтии пятый раз.

Также отмечается, что миссия укреплена за две недели до начала российско-белорусских военных учений «Запад - 2017».

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В Беларуси утверждают, что в них будет задействовано 12700 военнослужащих, литовские представители полагают, что эта цифра искусственно занижена благодаря тому, что учения разбиты на отдельные части, и что реальная цифра может составлять 100 тысяч.

Литовская военная разведка утверждает, что в сценарии учений «Запад-2017», по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, не исключается вероятность умышленных или случайных инцидентов.

Россия и Беларусь заявляют, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.

В пресс-релизе Минобороны Литвы о прибытии истребителей США учения «Запад» не упоминаются, только указано, что таким образом США «демонстрируют непоколебимое обязательство НАТО обеспечивать безопасность Балтийских стран».

Официальная церемония смены контингента в миссии состоится в среду, 30 августа.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны России уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.