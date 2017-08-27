У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ
Патрульные самолеты над Балтийским морем идентифицировали три российские военно-транспортные самолеты Ан-12.
Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Твиттере, пишет Европейская правда.
По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.
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Ранее Национальные вооруженные силы Латвии заявили о готовностик возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", запланированных на сентябрь этого года.
Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.
26.08. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12.— NBS (@Latvijas_armija) August 27, 2017