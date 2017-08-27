У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны.

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Твиттере, пишет Европейская правда.

По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.

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Ранее Национальные вооруженные силы Латвии заявили о готовностик возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", запланированных на сентябрь этого года.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.