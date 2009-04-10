Саакашвили в отставку не уйдет

Требование грузинской оппозиции об отставке Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ не может быть выполнено.

Об этом сказал министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Во-первых, я не могу это назвать крупными акциями, потому что количество участников ниже среднестатистического минимума. Во-вторых, уличного фактора в политике Грузии нет. У нас есть Конституция, у нас есть правила, традиции. Президент будет исполнять свои обязанности до октября 2013 года, после чего состоится конституционная передача власти», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

В тоже время он отметил, что проведение митингов является конституционным правом каждого гражданина Грузии - «митинговать они на проспекте Руставели могут вплоть до октября 2013 года».

Министр подчеркнул, что обсуждение неконституционных шагов абсолютно исключено.

Г.ВАШАДЗЕ обратил внимание на то, что очень многие лидеры оппозиции заявляют о мирном характере демонстрации, о конституционном способе изменения власти, поэтому в Грузии не должны быть беспорядки, как в Кишиневе.

«Я стучу по дереву, Вы понимаете, стопроцентную гарантию может дать только Господь Бог. Я могу только прогнозировать, как рядовой гражданин, исходя из своего собственного опыта. Общество Грузии, к счастью для нас всех, достигло той степени зрелости, когда безответственные шаги исключены», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

По его мнению, оппозиция прекрасно понимает, что в обществе нет заказа ни на какие радикальные потрясения.

В тоже время он считает, что поскольку в Грузии с 2003 года проводятся коренные реформы, то нет ничего удивительного в наличии «недовольных» граждан.

Г.ВАШАДЗЕ прогнозирует, что акции протеста оппозиции закончатся компромиссом с властью.

«Мне кажется, что всё это мероприятие, исходя из зрелости грузинского общества, закончится взаимоприемлемым компромиссом. А компромисс может быть только в диалоге. И этот диалог будет идти между той частью оппозиции, которая действительно хочет нести ответственность за страну», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.