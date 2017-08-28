Номер журнала Elle c интервью Брижит Макрон побил рекорд продаж

Эксклюзивный номер журнала Elle, в котором 18 августа вышло интервью супруги президента Франции Брижит Макрон, побил десятилетний рекорд продаж. На 27 августа, по информации издания Journal du Dimanche, было продано 530 тыс. экземпляров. В социальных сетях интервью Макрон набрало 30 млн просмотров. За пределами Франции журнал был востребован в США и Германии, передает kommersant.ru.

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Брижит Макрон старше своего мужа на 24 года. Ранее разница в возрасте стала главной темой мировых таблоидов. Эммануэль Макрон познакомился со своей будущей женой в иезуитском лицее в Амьене. Брижит Торнье преподавала там французский и вела театральный кружок. Ему было 16, ей 40.