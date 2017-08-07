Более 150 тысяч французов подписали петицию против расходов на жену Макрона

Более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента страны Брижит Макрон официального статуса первой леди и выделения бюджетных средств на этот пост. Об этом пишет издание Huffington Post.

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Автора кампании Тьерри Поля Валетта, лидера общественного движения «Национальное равенство», возмутила инициатива выделять супруге президента Эммануэля Макрона бюджетные средства. «Нет ни одной причины, по которым жена главы государства должна получать деньги налогоплательщиков», - говорится в тексте петиции, размещенной на платформе Change.org.

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Сейчас вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение Национальному собранию Франции.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон заявлял, что в случае победы его супруга будет играть "общественную роль", однако это "не будет оплачиваться из средств налогоплательщиков".