В Барселоне сотни тысяч людей вышли на марш против терроризма

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа, в результате которых погибли 16 человек, сообщает "112 Украина" со ссылкой на The Guardian.

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Марш прошел под лозунгом:"No tinc por", что с каталонского переводится, как:"Я не боюсь", участники акции несли транспаранты, флаги и таблички с этой надписью. По словам полиции Барселоны, в акции приняли участие 500 тысяч человек.

На митинг пришли премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Отметим, что таким образом Филипп VI стал первым испанским монархом, посетившим демонстрацию.

В то же время, были демонстранты, которые критиковали короля, утверждая, что он продает оружие странам, поддерживающим терроризм. Один из протестующих носил знак на английском языке, говоря: "Фелипе, люди, которые хотят мира, не занимаются оружием".

Как сообщал УНИАН, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны.

Ответственность за оба теракта взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, в результате нападений погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Власти Испании заявили, что сеть ИГИЛ, причастная к террористическим атакам, ликвидирована.