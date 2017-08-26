В Великобритании разбился самолет, двое человек погибли

Двое человек погибли в результате падения небольшого самолета Tiger Moth в британском графстве Дорсет, передает 112.ua со ссылкой на The Sun.

Правоохранительные органы получили информацию о падении самолета на восток от аэродрома "Комптон Аббас".

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Службы спасения прибыли на место происшествия. Дороги вблизи были временно перекрыты из-за больших облаков дыма, возникших после аварии.

"К сожалению, в аварии погибли двое мужчин - пассажир 67 лет из Шефтсбери и пилот 64 лет из Бландфорда", - сообщил представитель полиции Дорсета Ричард Белл.

Причины аварии не сообщаются.