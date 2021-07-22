Соцсеть фактически учитывает каждую секунду, которую пользователь тратит на просмотр контента.

Одним из важнейших факторов формирования ленты TikTok является время, которое пользователь тратит на просмотр отдельно взятого ролика.

Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal. Отмечается, что владелец TikTok, китайская компания ByteDance, держит алгоритм соцсети в секрете. Чтобы приподнять завесу тайны, журналисты создали более сотни автоматизированных аккаунтов и стали экспериментировать с ними.

Официально в компании говорят, что шейринг, лайки и подписки влияют на формирование ленты. Однако эксперимент журналистов показал, что на формирование ленты очень сильно влияет еще один фактор – время, которое пользователь тратит на просмотр ролика. Соцсеть фактически учитывает каждую секунду, которую пользователь тратит на просмотр контента.

Результаты своего эксперимента журналисты показали data-специалисту, эксперту по алгоритмам соцсетей Гийому Шазло, который ранее работал в Google. По его словам, TikTok сильно отличается от других соцсетей, его алгоритм гораздо быстрее находит "уязвимости" пользователя. Когда такая точка интереса найдена, соцсеть начинает увеличивать вовлеченность пользователя, подавая ему все больше подобного контента. Так лента может почти полностью замкнуться на одной или нескольких темах.

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Как объясняет Шазло, алгоритм находит контент, к которому пользователь восприимчив. Но это вовсе не означает, что этот контент действительно нравится пользователю и приносит ему удовольствие (журналисты экспериментировали с темой депрессии, например). Цель алгоритма – удержать пользователя на платформе.

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Автор: Дмитрий Захаров