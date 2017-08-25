Глава ЦРУ взял под личный контроль "российское дело" Трампа - WP

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео взял под контроль расследование связей президента Дональда Трампа с Россией, передает РБК, ссылаясь на издание The Washington Post.

Сообщается, что данный шаг обеспокоил высшие круги ЦРУ в связи с возможным конфликтом интересов. В частности, в связи с тем, что ранее Помпео неоднократно заявлял о незначительности вмешательства России в выборы 2016 года и показал себя верным сторонником Трампа.

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"Помпео не препятствовал расследованию возможных связей окружения Трампа с Россией. Однако ряд официальных представителей выражают беспокойство относительно того, как бы он поступил, если бы ЦРУ обнаружило новую информацию, потенциально наносящую ущерб Трампу, и ему пришлось бы выбирать, кого защищать: агентство или президента", - отметили источники WP.

Газета также пишет, что Помпео взял под контроль расследование связей Трампа с Россией, чтобы не допустить утечки секретной информации. Напомним, ранее сообщалось, что Трампу в ходе избирательной кампании обещали организовать встречу с Путиным. Однако окружение Трампа тогда прохладно отнеслось к этим попыткам.