Нет данных, которые указывают на угрозу ядерной войны с КНДР - директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео стал на защиту жесткой риторики Дональда Трампа в отношении Северной Кореи и заявил, что разговоры о ядерной войне между США и КНДР – преувеличение.

"Нет никаких разведывательных данных, которые указывают на то, что мы на пороге ядерной войны", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News, передает ТСН.

При этом директор ЦРУ не исключил, что Северная Корея продолжит испытания баллистических ракет, передает Reuters.

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"Я абсолютно уверен, что (северокорейский лидер Ким Чен Ын) будет продолжать пытаться разработать свою ракетную программу, поэтому меня бы не удивило, что будет еще одно испытание ракет", - заявил Майк Помпео.

Глава ЦРУ также поддержал жесткую риторику Трампа в отношении руководства КНДР: "Президент дал понять режиму в Северной Корее, как Америка будет реагировать, если будут предприняты определенные действия".

Напомним, 9 августа сообщалось, что северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Указывалось, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности "Хвасон-12", впервые запущенной 14 мая.