В России автобус упал в Черное море: росСМИ сообщают о 12 погибших

В Краснодарском крае автобус с работниками упал в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате ДТП погибли 12 человек. Еще трех человек удалось спасти.

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"Во время падения автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти трех", - сказал собеседник агентства.

"Обстоятельства происшествия уточняются », - цитирует издание источник.

Спасти удалось двадцать человек, судьба еще троих неизвестна. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП — нарушение правил дорожного движения.