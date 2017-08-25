Количество жертв падения автобуса в море на Кубани возросло до 14 человек
Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщаось ранее в Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с пирса недалеко от посёлка Волна в Темрюкском районе. Региональный центр МЧС заявил, что погибли 14 человек, а 24 удалось спасти, пишет Русская служба ВВС.
Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.
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Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.
Источники в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.
По данным источников, автобус упал с высоты четырех метров.