Количество жертв падения автобуса в море на Кубани возросло до 14 человек

11:23, 25 августа 2017
Мир
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Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Как сообщаось ранее в Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с пирса недалеко от посёлка Волна в Темрюкском районе. Региональный центр МЧС заявил, что погибли 14 человек, а 24 удалось спасти, пишет Русская служба ВВС.

Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.

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Точных причин аварии власти не называют, и пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.

Источники в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.

По данным источников, автобус упал с высоты четырех метров.

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