Полиция освободила заложников в ресторане в США - СМИ

Полиция освободила посетителей ресторана Virginia's в городе Чарльстон в США, которых на протяжении нескольких часов держал в заложниках сотрудник заведения.

Об этом сообщает местное издание The Post and Courier со ссылкой на полицию, передает РБК.

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Все заложники в настоящий момент находятся в безопасности, сказали в правоохранительных органах.

В полиции также сообщили, что в результате нападения сотрудника на посетителей ресторана умер человек, сам стрелок находится в больнице.

Как сообщал УНИАН, вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США. Сообщалось, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".