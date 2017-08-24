В США вооруженный преступник взял в заложники десятки посетителей ресторана (видео)

Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США. Об этом сообщает Fox News.

Со ссылкой на слова очевидца сообщается, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".

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Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно. Полиция оцепила квартал.​

Как сообщал УНИАН, 17 августа втуристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали осуществить аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.



