Болгары переизбрали президента

Во втором туре выборов президента Болгарии победил действующий глава государства Георгий ПЫРВАНОВ.

Как передает ИТАР-ТАСС, по итогам обработки 73,17% бюллетеней, сообщает Центризбирком страны, Г.ПЫРВАНОВ набрал 74,425% голосов избирателей (в первом туре - 64,04%).

Оппонент Г.ПЫРВАНОВА, лидер националистической партии «Атака» Волен СИДЕРОВ, по данным ЦИК набирает 25,575% голосов.

"Мы ждали и сумели добиться высокого результата, - отметил Г.ПЫРВАНОВ, которого аплодисментами встретили в международном пресс-центре. - Результат, который мы показали, стал своеобразной оценкой, всего хорошего, что нам удалось сделать за пять лет".