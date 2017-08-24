Командующего флота США в Азии уволили из-за столкновения кораблей

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов Америки уволили командира Седьмого флота, дислоцированного в Азии, вице-адмирала Джозефа Окоина.

Об этом говорится в заявлении командующего Тихоокеанского флота США адмирала Скотта Свифта, обнародованном на сайте американских ВМС в среду, 23 августа, пишет Deutsche Welle.

Место Окоина занял повышенный до вице-адмирала Фил Сойер, который до этого был его заместителем.

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Увольнение Окоина произошло на фоне четырех инцидентов на флоте в Тихом океане в этом году, в частности двух столкновений, из-за которых погибли и пропали без вести моряки, отмечает агентство новостей AP.

"Каждый из этих четырех случаев уникален, впрочем, мы не можем рассматривать их в одиночку", - отмечал ранее Свифт.

Он пообещал, что Тихоокеанский флот пересмотрит свои практики обращения с навигацией, механическими системами и управлением экипажем.

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Окоин возглавил Седьмой флот в сентябре 2015 года. С начала текущего года под его командованием произошли еще два менее известных инцидента. В январе ракетный крейсер USS Antietam сел на мель у "домашнего" порта в японской Йокосуке. В мае еще один крейсер USS Lake Champlain с Третьего флота столкнулся с южнокорейской рыбацкой шхуной.

В Седьмой флот в целом входят 50-70 судов и субмарин, 140 самолетов и около 20 тысяч моряков.

Как сообщал УНИАН ранее, ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло 21 августа в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.