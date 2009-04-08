В Кишиневе возобновились столкновения с полицией

В центре Кишинева возобновились столкновения участников протестов против фальсификаций на парламентских выборах с полицией. Как передает корреспондент ИА REGNUMс места событий, столкновения начались после задержания полицией нескольких участников митинга на центральной площади молдавской столицы.

Как сообщили участники акции, сотрудники силовых структур избили задержанных и увезли в неизвестном направлении. После этого большая группа манифестантов атаковала кордон полиции, требуя освобождения задержанных.

На центральной площади Кишинева находятся около 5000 человек. Центральная улица молдавской столицы перекрыта. У здания правительства выстроен кордон из сотрудников полиции в касках, со щитами и дубинками.