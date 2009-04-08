В Кишиневе возобновились столкновения с полицией
22:23, 08 апреля 2009Мир
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На центральной площади ок. 5000 человек
В центре Кишинева возобновились столкновения участников протестов против фальсификаций на парламентских выборах с полицией. Как передает корреспондент ИА REGNUMс места событий, столкновения начались после задержания полицией нескольких участников митинга на центральной площади молдавской столицы.
На центральной площади Кишинева находятся около 5000 человек. Центральная улица молдавской столицы перекрыта. У здания правительства выстроен кордон из сотрудников полиции в касках, со щитами и дубинками.
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