В Москве женщина прыгнула на рельсы метро

В московском метро на рельсы упала женщина.

Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, инцидент произошел во вторник на станции "Парк культуры" кольцевой линии. "Женщина упала на пути в 09.14, для ее извлечения на две минуты снималось напряжение на линии", - сказал источник.

По словам машиниста, женщина сама прыгнула на рельсы. Машинист успел остановить поезд, движение было остановлено на пять минут.

Газета.Ru