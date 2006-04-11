В Москве женщина прыгнула на рельсы метро
10:00, 11 апреля 2006Мир
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Инцидент произошел сегодня утром
В московском метро на рельсы упала женщина.
Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, инцидент произошел во вторник на станции "Парк культуры" кольцевой линии. "Женщина упала на пути в 09.14, для ее извлечения на две минуты снималось напряжение на линии", - сказал источник.
По словам машиниста, женщина сама прыгнула на рельсы. Машинист успел остановить поезд, движение было остановлено на пять минут.
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