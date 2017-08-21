Лавров обещает "не срывать зло" на американцах в ответ на отказ выдавать визы США в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещает «не срывать зло» на американцах в ответ на отказ выдавать американские визы в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«На счет наших ответных действий, как я уже сказал необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно – мы не будет срывать зло на американских гражданах», - сказал Лавров.

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«Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался», - заявил он.

Как сообщал УНИАН 21 августа, США приостанавливают выдачу американских виз по всей России на неопределенный срок.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», - подчеркивается в сообщении посольства.