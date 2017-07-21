Силы Асада и "Хезболла" начали наступление на исламистов на границе с Ливаном

Сирийская армия и союзные ей бойцы радикальной шиитской группировки "Хезболла" начали в пятницу, 21 июля, наступление на боевиков-исламистов на границе между Ливаном и Сирией. Целью операции являются боевики джихадистської организации "Джебхат Фатах аш-Шам"(бывший "Фронт ан-Нусра", крыло "Аль-Каиды" в Сирии) и террористической группировки "Исламское государство", сообщает DW.

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Утром в пятницу сирийские правительственные войска и "Хезболла" начали активный обстрел позиций исламистов на сирийско-ливанской границе. По информации Associated Press, на территории Ливана к боевым действиям против исламистов привлечена ливанская армия, в пятницу она обстреляла приграничную территорию, чтобы предотвратить попадание исламистов на территорию города Арсал, расположенного неподалеку от границы с Сирией на востоке страны.

Начало операции привело к бегству сирийских беженцев из лагерей, которые размещены в районе проведения операции. Как сообщает Reuters, точное количество беженцев, которые решили спасаться бегством из лагеря пока неизвестно, однако в этом регионе были размещены тысячи вынужденных переселенцев.