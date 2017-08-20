Власти Испании сообщили о ликвидации сети террористов

Власти Каталонии не разделяет взгляд официального Мадрида об обезвреживании сети террористов, осуществивших теракты в Барселоне и курортном городе Камбрильс. Об этом сообщает "112", ссылаясь на издание El Pais.

В субботу глава МВД Испании Хуан Игнасио Зойдо заявил, что террористическую сеть уничтожено, ведь большинство ее членов задержаны или мертвы. На сегодня пять из 12-ти членов террористической сети убиты, четверо задержаны.

Власти Каталонии с этим тезисом не соглашается.

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"Полиция Каталонии ведет расследование, координируя свои действия с национальной полицией и гражданской гвардией. Мы проинформируем, когда будем считать, что сеть террористов уничтожено", - заявил спикер каталонской полиции Альберт Олива.

Министр внутренних дел Каталонии Жоахим Форн настаивает, что террористическая сеть не ликвидирована, поскольку двое или трое ее членов сбежали.

Как известно, в розыске находится главный подозреваемый - 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, который был за рулем грузовика в Барселоне.

Интересно, что глава МВД Испании объявил о ликвидации террористической ячейки после встречи комитета по оценке террористической угрозы, в которой участвовала полиция Каталонии. Зойдо подчеркнул, что каталонская полиция возглавляет расследование и подчеркнул "совершенную координацию" между силами безопасности.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны.