Правоохранители заявляют, что взяли под контроль ситуацию в Кишиневе

Правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию в Кишиневе, где накануне протесты оппозиции против итогов парламентских выборов вылились в массовые уличные безпорядки.

Об этом заявил агентству "Новости-Молдова" генеральный прокурор Молдовы Валерий ГУРБУЛЯ.

"Ночью силами правопорядка задержаны мародеры, которые грабили здания парламента и администрации Президента", - сказал он, не назвав точное число задержанных.

В центр Кишинева стянуты дополнительные силы полиции, занявшие разгромленные участниками беспорядков здания парламента и администрации Президента. Под усиленную охрану взяты правительственные здания и Общественное телевидение.

Патрули проверяют документы на улицах города, на въездах в молдавскую столицу дежурят отряды полицейских.

Оппозиция оспаривает итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов, на которых победила возглавляемая Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ Компартия. По данным ЦИК, коммунисты набрали 50% голосов.

В понедельник выступления оппозиции собрали, по оценкам сотрудников спецслужб, от 2,5 до 4 тысяч человек, во вторник протестующих было уже 5 тысяч. Ряд митингующих, помимо отмены итогов выборов, требовали присоединения Молдовы к Румынии.

Во вторник протесты переросли в беспорядки. Медики сообщают о десятках раненых. По данным полиции, около 400 из 800 сотрудников силовых структур, охранявших госучреждения в Кишиневе от участников массовых беспорядков, обратились за медицинской помощью.

В.ВОРОНИН назвал происходящее попыткой захватить власть и пообещал защитить страну от погромщиков и "путчистов".