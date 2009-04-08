Пожар в здании парламента Молдавии потушен. Как передает корреспондент РосБизнесКонсалтинга из Кишинева, в то же время перед зданием продолжает гореть костер, разожженный митингующими. В костер кидаются остатки мебели и оргтехники, бумаги, вынесенные из парламента. На площади Великого национального собрания в центре Кишинева еще остаются несколько сотен человек.

Члены правительства решили ночевать в здании кабинета министров.

По данным главного врача больницы скорой помощи Кишинева Георгия Чобану, в больницу поступили около ста пострадавших в ходе столкновений полиции с манифестантами в центре города, сообщает Лента.ру. Среди них есть как полицейские, так и демонстранты, в основном у них повреждения мягких тканей, ушибы и сотрясения мозга. Чобану опроверг сообщения о погибшей девушке, которая отравилась дымом в горящем здании парламента. По информации главврача, она также госпитализирована.