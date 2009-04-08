Обама: через полтора года США решат, как быть с Ираком

Президент США Барак Обама, прибывший во вторник в Ирак с необъявленным визитом, заявил, что следующие 18 месяцев станут определяющим периодом для миссии США в Ираке, сообщает Associated Press. Об этом президент заявил на территории американской военной базы "Кэмп Виктори" возле Багдада.

Американским военным "необходимо убедиться в том, что ситуация в Ираке стабильна", что страна не является "надежной гаванью для террористов". После этого, по словам Обамы, они смогут покинуть страну.

Агентство отмечает, что поездка Обамы в Ирак не была анонсирована из соображений безопасности.

Иракский визит президента США стал завершающим в турне, которое включало участие в экономическом саммите G20, юбилейном саммите НАТО, двухдневные визиты в Чехию и Турцию.