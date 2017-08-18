Подозреваемый в теракте в Барселоне сообщил в полицию о краже документов

Дрисс Укабир Сопрано, которого ранее назвали подозреваемым в совершении теракта в Барселоне, явился в полицейский участок испанского муниципалитета Риполь (провинция Жирона, Каталония) и сообщил о краже у него документов. Об этом пишет РБК со ссылкой на La Vanguardia.

Мужчина, указывает издание, решил прийти в полицию после того, как увидел свои фотографии в СМИ. Мэр Риполя Жорди Мунель заверил изданию, что Укабир явился в участок, чтобы объяснить, что его документы украли, а сам он на момент теракта находился в Риполи. Мэр добавил, что мужчина хорошо известен в городе.

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В настоящее время правоохранители устанавливают, почему Укабир вовремя не сообщил в органы о пропаже документов. По предварительным данным, их мог украсть младший брат Укабира, 18-летний Мусса, который живет в Барселоне и мог участвовать в совершении теракта. Подозрение о том, что именно младший брат Укабира причастен к краже документов и к самому теракту подтвердила изданию бывший мэр муниципалитета и депутат местного конгресса Тереза Жорду.

Ранее издание El Pais и другие испанские СМИ публиковали фотографию Дрисса Укабира, выходца из Северной Африки, родившегося во французском Марселе и проживающего в Риполе, и называли его задержанным по подозрению в совершении теракта в Барселоне.