Теракт в Барселоне: стало известно имя подозреваемого в наезде на толпу (фото)

На толпу прохожих в Барселоне , предположительно, наехал человек по имени Дрисс Укабир. Об этом со ссылкой на полицейские источники сообщает El Pais.

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Отмечается, что этот человек арендовал бус, использовавшийся при нападении.

Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelonapic.twitter.com/BgGaNPSn6y — Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017

Мужчина с таким именем есть в Facebook и он похож на фото, показанные местными СМИ.

В информации на странице указано, что он живет в Риполи. Этот город находится неподалеку от Барселоны. Второй фургон нашли в городе Вик по пути из Барселоны в Риполи.