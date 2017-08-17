Теракт в Барселоне: стало известно имя подозреваемого в наезде на толпу (фото)
Человек по имени Дрис Укабир арендовал бус, использовавшийся при нападении.
На толпу прохожих в Барселоне , предположительно, наехал человек по имени Дрисс Укабир. Об этом со ссылкой на полицейские источники сообщает El Pais.
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Отмечается, что этот человек арендовал бус, использовавшийся при нападении.
Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelonapic.twitter.com/BgGaNPSn6y— Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017
Мужчина с таким именем есть в Facebook и он похож на фото, показанные местными СМИ.
В информации на странице указано, что он живет в Риполи. Этот город находится неподалеку от Барселоны. Второй фургон нашли в городе Вик по пути из Барселоны в Риполи.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, погибли 13 человек, десятки были ранены. Полицейские рекомендовали избегать этого района.