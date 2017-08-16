Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неправильным «молчание» Биг-Бена в Лондоне, передает Reuters.

Ранее стало известно, что башенные часы Вестминстерского дворца «замолчат» с 21 августа из-за ремонта. Такое решение объяснили необходимостью обеспечить безопасность рабочих. Обновление будет продолжаться около четырех лет.

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Мэй вслед за другими политиками высказалась против «молчания» Биг-Бена. Она отметила, что безопасность на рабочем месте должна быть обеспечена, но вместе с назвала неправильным то, что часы «умолкнут» на четыре года.

Премьер выразила надежду, что спикер палаты общин срочно изучит ситуацию.