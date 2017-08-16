Иран строит завод по производству ракет в Сирии - СМИ

Иран строит на северо-западе Сирии завод для производства ракет дальнего радиуса действия. Об этом сообщают израильские СМИ, пишет «Радио Свобода».

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Отмечается, что СМИ Израиля, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечают, что строительство ведется на участке у прибрежного городка Баниас.

Как сообщал УНИАН ранее,Иран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами "за считанные часы", если Соединенные Штаты введут новые санкции. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

"Если Америка намерена вернуться к опыту (введение санкций), Иран, безусловно, вернется за короткое время - не за неделю или месяц, а за несколько часов - к условиям, более распространенных, чем было до начала переговоров", - сказал Роухани на заседании парламента.

На такое заявление отреагировал Вашингтон. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила: "Ирану нельзя позволить использовать ядерное соглашение, чтобы удерживать мир в заложниках".