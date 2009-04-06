Суд США разрешил депортировать в Германию Ивана Демьянюка
18:49, 06 апреля 2009Мир
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Обвиняется в массовых казнях
Иммиграционный суд США принял решение, позволяющее депортировать в Германию 89-летнего Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве уничтожению 29 тысяч узников нацистских концлагерей, сообщили в понедельник представители суда. В минувшую пятницу, 3 апреля, суд решил приостановить депортацию. Теперь действие решения о приостановке процедуры депортации прекращено.
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