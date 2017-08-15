Богохульство - не преступление: в Нидерландах не накажут авторов секс-видео в церкви

Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне. Ролик был выложен в интернет в начале года, появившись на одном из голландских порносайтов, пишет Русская служба Би-би-си.

По мнению голландской прокуратуры, видео действительно можно считать оскорбительным, но привлечь к суду его производителей не представляется возможным, поскольку закон о богохульстве был давно отменен.

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Священник церкви святого Иосифа Ян ван Норвеген говорит, что недоволен принятым решением. Еще один служитель церкви заявил, что в системе правосудия страны есть огромный изъян.

В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепрощения. Руководство церкви обратилось к прокурору, однако жалоба не была удовлетворена.

"Мы считаем, что это [видео] оскорбительно по сути, но мы внимательно изучили законодательную базу и не нашли оснований для уголовного преследования. Богохульство не преступление, а вопрос о незаконном проникновении на территорию здесь не стоит", - заявил пресс-секретарь прокуратуры.

Теперь руководству церкви предстоит решить, стоит ли начинать гражданское судебное разбирательство.

Как сообщал УНИАН, гораздо более строго наказывают за оскорбление чувств верующих в России. В мае блогера Руслана Соколовского, приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за видео с ловлей покемонов в храме.

Надежду Толоконникову в 2012 году приговорили к лишению свободы на срок 2 года по статье "хулиганство" за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в составе группы Pussy Riot.