Две организации прекратили миссии по спасению беженцев в Средиземном море - их обстреливают

После "Врачей без границ" еще две неправительственные организации (НПО) прекратили свои спасательные миссии в Средиземном море. Как сообщили в воскресенье, 13 августа, организации Save the Children и Sea Eye, их сотрудники вынуждены приостановить свою деятельность из-за угроз со стороны ливийской береговой охраны, как сообщает DW.

Ранее в тот же день появилась информация, что корабли гуманитарных организаций подверглись обстрелу со стороны ливийцев, стремящихся, по их словам, "к контролю над спасательными операциями".

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Накануне об ограничении своей гуманитарной миссии объявили "Врачи без границ". В частности, в море больше не будет выходить принадлежащее организации судно Prudence - один из крупнейших кораблей, занимающийся спасением беженцев. Только в мае 2017 года он принял на борт около 1500 человек.

"Врачи без границ" пошли на этот шаг в связи с давлением со стороны Ливии и Италии. Ливийские власти собираются ограничить присутствие судов гуманитарных организаций в международных водах, введя собственную "поисково-спасательную зону".

На долю неправительственных организаций приходится почти треть спасательных операций у берегов Ливии. Ряд стран ЕС критикуют их деятельность, считая, что она лишь побуждает все больше людей бежать в Европу.