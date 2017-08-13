Ванна пива: в Исландии открыли пивное СПА
01:58, 13 августа 2017Мир
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В пивных ваннах используется свежая вода, молодое пиво, вареные дрожжи и хмель.
Услуга – только для взрослых / 5 канал
В Исландии открыли первое пивное SPA, где посетителям предлагают искупаться в ванне пива, пишет «5 канал».
Отмечается, что услуга – только для взрослых. Косметолог необычного СПА отмечает, что в пивных ваннах используется свежая вода, молодое пиво, вареные дрожжи и хмель.
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Температура жидкости в ванной – 40 градусов. При таких температуре весь алкоголь испаряется. Но попробовать бокал пива здесь все равно можно прямо в ванной - рядом находится древнейшая в Исландии действующая микроброварня.
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