Зять Трампа поедет решать ближневосточный конфликт

Президент США Дональд Трамп отправляет своего зятя Джареда Кушнера, адвоката Джейсона Гринблата и заместителя советника по вопросам национальной безопасности Дину Пауэл на Ближний Восток для проведения встреч с региональными лидерами и обсуждения "путей к обстоятельным мирным израильско-палестинским переговорам". Об этом сообщили в Белом доме в пятницу, 11 августа, как пишет DW.

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В частности, как ожидается, американская делегация проведет встречи с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании, Египта, Израиля и руководством Палестинской автономии. "При том, что региональные переговоры будут играть важную роль, президент (Трамп. - Ред.) уверяет, что мир между израильтянами и палестинцами может обсуждаться только между двумя сторонами", - заявили в Белом доме.

Напомним, в июле в ответ на введение Израилем новых мер безопасности на Храмовой горе руководство Палестинской автономии временно "заморозило" контакты с Израилем "на всех уровнях".