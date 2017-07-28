На Храмовой горе в Иерусалиме произошли очередные столкновения (видео)

В Иерусалиме на Храмовой горе в четверг, 27 июля, возникли очередные столкновения, после того, как тысячи мусульман впервые за 11 дней вернулись к мечети Аль-Акса для молитвы.

В результате столкновений ранения получили 37 палестинцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Палестинского Красного Полумесяца.

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По данным израильской полиции, палестинцы начали бросали в правоохранителей камни. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Напряжение возникло после того, как израильтяне закрыли один из входов, через которые пыталась пройти большое количество людей, заявили в Красном Полумесяце. Об этом сообщает агентство AP.

Беспорядки произошли после того, как власти Израиля решили отказаться от применения металлодетекторов как составляющей комплекса мер безопасности на Храмовой горе. Полиция начала их демонтаж в ночь на 25 июля. В четверг мусульман призвали возобновить молитвы у этой святыни.

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейт предостерег израильское правительство, что попытки контроля религиозных объектов в Иерусалиме могут привести к началу "религиозной войны". По его убеждению, действия Израиля могут перевести конфликт из политической в религиозную плоскость.