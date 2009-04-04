Лидеры НАТО решили, что "должны" сотрудничать с Россией

Лидеры стран - членов НАТО заявили о необходимости сотрудничества с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после завершения саммита НАТО его Генеральный секретарь Яап де Хооп СХЕФФЕР.

“Мы должны сотрудничать с Россией, потому что у нас есть общие интересы – от Афганистана до контроля над вооружением”, - сказал он.

В то же время Генсек НАТО отметил, что союзники и Россия имеют и разные взгляды на определенные проблемы, начиная от ситуации в Грузии, завершая вопросом Соглашения об обычных вооруженных силах в Европе.

Вместе с тем, по словам Я. где Хооп СХЕФФЕРА, страны - члены НАТО решили продолжить сотрудничество с Россией в рамках Комитета Россия-НАТО, в том числе на уровне министров.