Готовы к перехвату: Россия привела в боеготовность системы ПВО из-за КНДР

Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом сообщил экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров, передает РИА Новости.

По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет находятся под повышенным вниманием.

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Он отметил, что повышать меры безопасности на Дальнем Востоке побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ США.

"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.

Напомним, что за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявила о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".

Трамп, в свою очередь, заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.