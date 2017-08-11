Глава Пентагона: война США с КНДР стала бы катастрофической

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис прокомментировал угрозы Северной Кореи об атаке на остров Гуам, заявив, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим". Об этом он заявил в Маунтин-Вью, штат Калифорния, отвечая на вопрос репортера о возможных человеческих потерях в случае ядерной конфронтации, сообщает ABC News.

"Мой портфель, моя миссия, моя ответственность заключается в том, чтобы иметь военные варианты, если это необходимо", - сказал Мэттис.

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"Однако сейчас секретарь Тиллерсон, посол Хейли, вы можете увидеть - американские усилия сейчас сосредоточены на дипломатии и получают дипломатические результаты. Трагедия войны достаточно хорошо известна. Она не нуждается в дополнительной характеристике, кроме того факта, что она будет катастрофической", - заявил он.

Напомним, что за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявило о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".

Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.