Турция решительно настроена на вступление в ЕС

Турция решительно настроена на вступление в Европейский союз в качестве полноправного члена и активно продолжит процесс евроинтеграции, заявил премьер страны Тайип Эрдоган.

"Несмотря на преграды, которые временами чинят Турции, и замедление переговорного процесса, она продолжит путь в рамках программы еврореформ", - цитирует Эрдогана телекомпания NTV.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС были начаты в 2005 году. По прогнозам экспертов, стать полноправным членом Евросоюза Анкара сможет в течение 10-15 лет.

ЕС неоднократно требовал от Турции ускорения демократических реформ, предусмотренных переговорным процессом, грозя замораживанием переговоров по так называемому интеграционному досье. В Анкаре в ответ заявляли о приверженности интеграции в Евросоюз и намерении активно проводить реформы.

"Турция, будучи мусульманской страной, прилагает активные усилия для того, чтобы занять свое место в рядах ЕС. За ее усилиями внимательно следят народы стран Европы и исламского мира. На примере переговорного процесса Турции (с ЕС) рушатся тезисы о том, что Запад и Восток, равно как ислам и другие религии, не сумеют найти общий язык, а также о "столкновении цивилизаций", - сказал Эрдоган.

"Восток и Запад должны создать почву для здорового диалога. Убежден, что обеспечить это наилучшим образом можно благодаря совместным усилиям, в том числе Турции, а укрепить саму почву (для диалога) ее принятием в Евросоюз. Членство Турции в ЕС необходимо оценивать и под углом такой перспективы", - отметил премьер.

РИА "Новости"