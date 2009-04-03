ЕС: Россия пока занимает часть грузинской территории

Европейский Союз не признал независимости Абхазии и Южной Осетии, поскольку считает это нарушением нормам международного права.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава генерального директората Еврокомиссии по внешним связям Энеко ЛАНДАБУРУ.

«Вы знаете, что Европейский Союз, его государства-члены не признали независимости ни Абхазии, ни Южной Осетии, поскольку мы считаем, что это противоречит нормам международного права», - сказал Э.ЛАНДАБУРУ.

По его словам, такая позиция не находит отклика со стороны России. «И здесь мы серьезно расходимся с российскими властями», - сказал Э.ЛАНДАБУРУ, добавив, что надеется на инструменты международной дипломатии для поиска выхода из этой ситуации. «Пока что мы не видим этих элементов решения, но пока что нам представляется важным не допустить дальнейших столкновений и создать механизм, который позволил бы уменьшить напряженность на местах и со временем найти решение», - сказал он.

Э.ЛАНДАБУРУ назвал текущую ситуацию в Южной Осетии «оккупацией грузинской территории».

«Россия пока занимает часть грузинской территории, оккупирует часть грузинской территории. Европейский Союз говорит, что нет, это неприемлемо. И мы, естественно, не хотим, чтобы эта проблема решалась военными средствами», - отметил он.