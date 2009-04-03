Преступник, захвативший заложников в США, покончил с собой, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на радиопереговоры полиции.

Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Патерсон заявляет, что в результате захвата заложников погибли от 12 до 13 человек.

Корреспондент CNN на месте трагедии со ссылкой на разговор с начальником полиции Бингамтпона, сообщила, что выведенные ранее из здания в пластиковых наручниках двое мужчин азиатского происхождения не являются ни арестованными, ни подозреваемыми. Начальник полиции пояснил, что эти двое "были задержаны из соображений предосторожности".

Полиция Бингамптона официально подтвердила, что преступник, захвативший заложников, действовал в одиночку и сейчас он мертв.